Arpal Calabria: eletti segretario aziendale e direttivo della Cisl funzione pubblica

StrettoWeb

Si è celebrata ieri, 29 novembre 2024, presso la sede CISL PP Calabria di Lamezia Terme, l’Assemblea precongressuale di tutti i dipendenti dell’Agenzia Regionale Politiche Attive per il Lavoro (ARPAL) Calabria, assunti con contrato a tempo indeterminato, iscritti alla CISL FP. I lavori congressuali sono stati caratterizzati da un clima di grande condivisione che ha visto i lavoratori intervenuti confrontarsi con la Segretaria Generale della CISL FP Calabria, Luciana Giordano, il Segretario Regionale CISL FP, Giuseppe Spinelli ed il Segretario Giuseppe Chirumbolo sull’attuale situazione dell’Ente e sulla situazione politico sindacale.

Dopo la trasformazione, infatti, di Azienda Calabria Lavoro “Ente Pubblico Economico della Regione Calabria in ARPAL CALABRIA “Ente Pubblico Non Economico della Regione Calabria”, operata con L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”, si aprono nuovi orizzonti sulle relazioni sindacali. La Segretaria Giordano punta, infatti, spedita alla contrattazione decentrata in ARPAL Calabria, all’istituzione del fondo risorse finanziarie ad essa connesso e all’elezione della RSU in ARPAL Calabria prevista per il prossimo mese di Aprile 2025.

Il dibattito ha registrato notevole interesse da parte dei Lavoratori intervenuti nella sede lametina della CISL calabrese, con una disamina puntuale che ha messo in evidenza l’esigenza di mantenere vivo e serrato il confronto sindacale con i vertici politici della Giunta Regionale della Calabria tra cui spicca l’Assessore al Lavoro Dott. Giovanni Calabrese, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Dott. Fortunato Varone ed il Dirigente Generale di ARPAL Calabria Avv. Pietro Manna.

Le elezioni

Esaurito il dibattito politico sindacale, si è proceduto con gli adempimenti statutari congressuali con l’elezione del Direttivo Aziendale ARPAL Calabria, che risulta così composto: Cannistrà Claudia e Bozzarello Stefania, Fiorito Giovanna, Nicolò Nadia Gabriella, Latella Maria, Giglio Antonio, Blotta Massimiliano, Giuseppe Tavano, Nicola Tarantino, Rovella Gaspare, Principato Luca, Guzzi Tommaso, Mancuso Giuseppe, Focà Domenico. Il Direttivo ha, poi, proceduto all’elezione di Ranieri Giuseppe, quale Segretario Aziendale e dei due componenti di Segreteria nelle persone di Cannistrà Claudia e Bozzarello Stefania. Il Segretario Aziendale Ranieri Giuseppe, nel suo intervento, ha ringraziato tutti i presenti per la fiducia dimostratagli attraverso un voto che rappresenta una prosecuzione importante nel cammino sindacale iniziato il 22 settembre 2021 e a caldo commenta così: “Ho piena fiducia in questo gruppo dirigenziale e sono convinto che insieme scriveremo un’altra pagina sindacale della CISL FP Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.