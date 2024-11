Annullamento condanna Trump, rinviata la decisione: la nuova data

StrettoWeb

Era attesa per oggi la decisione delgiudice di New York riguardo il possibile annullamento della condanna di Donald Trump nel processo legato alla vicenda di Stormy Daniels, alla luce della sentenza con cui la Corte Suprema ha concesso una parziale immunità all’ex presidente, ora presidente eletto. Decisione che però non è arrivata a causa di un rinvio.

Lo ha reso noto lo stesso giudice Juan Merchan in una mail inviata ai procuratori di Manhattan e ai legali del tycoon in cui afferma che il caso sarà sospeso fino al 19 novembre.

La settimana di rinvio è stata decisa anche per dare tempo all’accusa di dire al giudice come intende procedere alla luce della vittoria elettorale di Trump e il suo nuovo status di presidente eletto. Originariamente, infatti, era stata fissata al 26 novembre la data per la sentenza di Trump, che a maggio è diventato il primo ex presidente ad essere condannato in un processo penale quando la giuria l’ha dichiarato colpevole di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti finanziari per coprire i soldi dati alla pornostar per pagare il silenzio sulla loro relazione.

