L’Ancri consegna il “Rosone” del Duomo di Cosenza a Giuseppe Patania

“Desideriamo esprimere il nostro plauso all’iniziativa dell’Ancri – Associazione Nazionale degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – sez. di Cosenza intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo e presieduta dal Cav. Uff. Angelo Cosentino, che ha visto la consegna della targa raffigurante il “rosone” del Duomo di Cosenza, realizzata dalla celebre Gioielleria “Scintille”, al neo Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia Giuseppe Patania“. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il Comandante Generale della Legione Socialis Artibus del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani Cav. Pasquale Giardino e il Gran Priore dell’Ordine per la Calabria Filomena Falsetta.

“Riteniamo che il riconoscimento dell’Ancri di Cosenza al Dott. Patania ponga la legalità al centro della “rosa” dei diritti dei lavoratori, affinchè la irrori mediante la garanzia del rispetto della legge, la prevenzione degli abusi e l’identificazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, riteniamo ancora che il prestigioso incarico conferito a Patania vada proprio in questa direzione, in quanto svolge una funzione essenziale per la promozione dello sviluppo economico e sociale, specie se consideriamo l’attuale crisi economica e il lavoro sommerso in costante aumento, e che occorre pertanto, ora più che mai, intensificare gli sforzi di monitoraggio sulle condizioni di lavoro. Dall’altro lato, la nomina di Patania riflette la capacità di elaborare piani d’azione comuni attraverso il raccordo con le Istituzioni, gli Enti e le parti sociali, per il rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro che apportino valore aggiunto alla pubblica amministrazione – concludono Falsetta e Giardino – a sostegno della coesione sociale e della giustizia sul lavoro”.

