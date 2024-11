Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani in Sicilia: è il terzo giorno consecutivo | ELENCO

StrettoWeb

Continua senza sosta l’ondata di maltempo in Sicilia. Da tre giorni le scuole sono chiuse e anche per la giornata di domani, 13 novembre, i sindaci stanno predisponendo la chiusura visto che la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione per il settore orientale dell’isola a causa delle forti piogge e dei temporali previsti, mentre l’allerta è gialla sul resto della regione.

Di seguito, l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani:

Catania

Siracusa

Acireale (Catania)

Avola (Siracusa)

Belpasso (Catania)

Buccheri (Siracusa)

Floridia (Siracusa)

Francofonte (Siracusa)

Giarre (Catania)

Lentini (Siracusa)

Mascalucia (Catania)

Misterbianco (Catania)

Noto (Siracusa)

Pachino (Siracusa)

Paternò (Catania)

Portopalo di Capo Passero (Siracusa)

Priolo Gargallo (Siracusa)

Roccalumera (Messina)

Scaletta Zanclea (Messina)

Nizza di Sicilia (Messina)

Letojanni (Messina)

Sant’Alessio Siculo (Messina)

Furci Siculo (Messina)

Alì Terme (Messina)

Mongiuffi Melia (Messina)

Rosolini (Siracusa)

San Gregorio di Catania (Catania)

Santa Teresa di Riva (Messina)

