Allerta Meteo, forte maltempo: allarme alluvione tra Messina, Catania e Siracusa. Pioggia anche in Calabria

La Sicilia è letteralmente flagellata dal maltempo di un autunno eccezionalmente piovoso: in molte località dell’isola, il deficit idrico dei mesi scorsi è già totalmente recuperato. La siccità, quindi, è ormai un lontano ricordo anche se a causa delle inefficienze delle infrastrutture idriche continuano ad esserci disservizi nelle erogazioni, totalmente avulse dall’andamento climatico e pluviometrico. Negli ultimi giorni la pioggia è caduta in modo torrenziale su buona parte del territorio siciliano, persino nelle isole minori come le Eolie, le Egadi, o Lampedusa e Pantelleria.

La situazione si sta facendo critica a Catania e dintorni, dove l’area pedemontana etnea orientale è bersagliata da piogge alluvionali. Già la scorsa settimana tra Giarre e Acireale abbiamo avuto picchi di oltre 400mm in tre giorni, dopo che a ottobre avevamo avuto oltre 650mm di pioggia in quest’area. Quantitativi abnormi. In queste ore, la situazione sta degenerando su Catania e dintorni, con pioggia torrenziale in intensificazione. I disagi sono già diffusi sul territorio.

Impressionanti le mappe per le prossime ore, che prevedono una vera e propria alluvione nella fascia che va da Taormina a Siracusa:

A tal proposito, con riferimento alla giornata di domani – martedì 12 novembre – la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso proprio sulla fascia jonica da Messina a Catania, mentre l’allerta è arancione su quasi tutto il resto dell’isola, e gialla nel messinese tirrenico (oltre che in provincia di Reggio Calabria).

Proprio alla luce di quest’allerta, le scuole rimarranno chiuse domani in mezza Sicilia: Catania, Messina, Siracusa, Agrigento, Acireale e tanti altri comuni. Parliamo di scuole chiuse in un’area di circa 2 milioni di persone (come se fossero chiuse nell’intera Calabria, in termini di popolazione). Massima attenzione.

