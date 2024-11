L’Akademia Messina supera 3-0 il Lecco e consolida il primato in classifica

StrettoWeb

Settimo successo in stagione per Akademia Sant’Anna che, al PalaRescifina, supera l’Orocash Picco Lecco (3-0) e si conferma in testa alla classifica. La vittoria consente a Messina di conquistare il primo obiettivo stagionale: la matematica qualificazione ai quarti di coppa Italia. Gara sempre sotto controllo delle ragazze di coach Bonafede, capaci di gestire i ritmi in ciascuno dei tre parziali. Nel primo set, sostanziale equilibrio tra le due formazioni fino allo strappo delle padrone di casa (22-17); Lecco prova a tenersi in scia, senza esiti (25-20). Nel secondo parziale, distanza subito significativa di Messina. Lecco non riesce a contenere la forza fisica, tecnica e mentale delle avversarie che chiudono con ampio margine di stacco (25-14). Terzo set, inizialmente più equilibrato. Lecco sembra poter rimanere in partita, ma Messina è devastante. Ancora una volta, chiusura con parziale basso (25-15).

In virtù dei risultati di giornata, Messina si conferma in testa alla classifica con 20 punti, con due lunghezze di vantaggio su San Giovanni in Marignano. Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio. Per Lecco, coach Milano manda in campo Sassolini in regia, suo opposto Moroni, centrali Piacentini e Atamah, posto 4 Amoruso e Mangani, libero Napodano.

Primo set

Nel primo set, subito Diop in pipe vincente, risponde Amoruso da posto 4. Mason si riprende il cambio palla; la stessa poi spara largo a conclusione di un long rally (2-2). Olivotto affonda in primo tempo, mentre un ace di Mason firma il primo break della gara (4-2). Amoruso si ripete, questa volta a muro, mentre Olivotto passa ancora in primo tempo (5-3). Mangani vincente, Atamah fallosa al servizio (6-4). Diop non passa dai nove metri, Modestino in fast ed è nuova parità (6-6). Sassolini conferma il trend negativo al servizio delle due squadre, Mason mette palla a terra in diagonale, Mangani tira largo, Diop no; Messina a +4 (10-6). Milano chiama time-out. Al rientro, Rossetto tira lungo il servizio, Modestino letale in fast (11-7). Amoruso non è precisa, Monaco tiene il distacco invariato (12-8). Buon momento di Lecco che fa sentire il fiato sul collo alle SuperGirls (12-11). Diop incrementa da posto 2, Amoruso risponde in diagonale (13-12). Olivotto d’astuzia al centro, errore Mason in battuta; poi, muro imponente di Diop (15-13). Lecco non molla e Mangani tiene incollata la propria squadra (16-15). Funziona la fase side out delle due formazioni; Messina tiene il muso avanti appena di una lunghezza (18-17). L’allungo di casa arriva grazie ad attente coperture, l’offensiva di Olivotto, un ace di Carraro, un appoggio d’abilità di Diop e lo splendido roll shot di Mason (22-17); coach Milano ferma il gioco. Olivotto e Diop mettono Messina in condizione di giocarsi cinque set-balls. La chiude Modestino in primo tempo (25-20). 8 errori per Messina, 6 per Lecco. Migliore realizzatrice del parziale, Diop con 7 punti.

Secondo set

Il secondo set inizia nel segno di Mason; ne fa due e Messina a +3. Modestino con la solita pazzesca fast, Monaco sigla il primo punto Lecco, poi Olivotto ci mette le punte delle dita per fermare un attacco di Lecco (5-1). L’errore di Amoruso costringe coach Milano a fermare il gioco. Al rientro, Carraro si esibisce in un attacco in secondo tocco (7-1), Moroni trova il guizzo vincente, mentre Messina dilaga. Diop tira forte e Messina allunga a +7 (10-3). Atamah passa, ma fallisce il successivo servizio (11-4). Coach Bonafede fa riposare Diop per Guzin. Modestino chiude ogni spazio a muro, Lecco si tiene a galla con Moroni (12-5). Guzin tira lunga una fast (12-6), Rossetto si riprende il servizio al secondo tentativo nella stessa azione (13-6). Magia di Carraro e coach Milano interrompe il gioco (14-6). Al rientro, Guzin fallisce dai nove metri, poi Modestino trova un touch out di Amoruso in fast (15-7). Modestino in fast regala l’ennesima gioia, come Carraro in secondo tocco (17-9). Coach Milano cambia Atamah con Piacentini. Si prosegue sulla distanza di sette lunghezze fino all’ace di Mason e all’errore in appoggio di Mangani (20-11). Rossetto pizzica il muro che spedisce out, Mason trova un altro ace (22-11). Lecco riduce leggermente le distanze, ma su un errore delle ospiti si chiude il parziale (25-14). 4 errori per Messina, 10 per Lecco. Migliori realizzatrici Mason e Modestino con 5 punti.

Terzo set

Nel terzo set, Messina stacca in partenza Lecco (3-0) che, però, si rifà subito sotto (3-2). Due errori delle biancorosse e un ace di Carraro, costringono coach Milano a fermare il gioco (6-2). Babatunde rileva Modestino, Lecco si sveglia nuovamente: ora, il distacco è minimo (11-10). Mason mette margine di sicurezza con due attacchi vincenti (13-10). Ace di Babatunde e Messina sale a +4 (14-10). Olivotto ferma a muro Lecco, Carraro e Diop sugli scudi a ripetizione e Messina chiude facile il match (25-15). 7 errori per Messina, 10 per Lecco.

MVP del match, Chiara Mason; Top Spiker, Bintu Diop con 14 punti (13 in attacco con una percentuale del 59 , 1 muro), Top Blocker dell’incontro, Rossella Olivotto, con 2 muri, Top Acer, Chiara Mason, con 3 ace. Complessivamente, 19 errori per le siciliane, 26 errori per le lombarde.

Le parole di coach Fabio Bonafede

Nel post-gara, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “era il primo di due impegni importanti e cruciali in casa. La squadra, questa sera, si è mostrata matura. Punteggio largo ma, appena davamo loro spazio, attaccavano forte. Brave le ragazze a tenere il ritmo e il divario di punti”. Poi, il coach risponde alla domanda sull’assenza dell’americana: “Adanna Rollins ha rescisso il contratto; non era a suo agio e, quindi, è stato meglio per tutti, dividere le strade. L’ambientamento in Italia è duro”.

Akademia Messina – Orocash Picco Lecco 3-0 (25-20, 25-14, 25-15)

Akademia: Norgini n.e., Olivotto 7, Carraro 7, Modestino 8, Rossetto 7, Mason 12, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde 1, Guzin 0, Diop 14. All. F.Bonafede, Ass. F.Ferrara

Orocash Picco Lecco: Monaco 5, Amoruso 5, Napodano (L) 0, Mainetti 0, Moroni 7, Conti 0, Sassolini 1, Piacentini 4, Casari 0, Atamah 2, Mangani 7, Severin n.e.. All. G.Milano, Ass. F.Belloni

Arbitri: Claudia Lanza e Luigi Pasciari

Videocheck: Raffaele Donato

Segnapunti: Elena Morello

Durata set: 26’, 22’, 25’

MVP Gioielleria La Motta: Chiara Mason (Akademia Sant’Anna)

Premio “Top Spiker Akademia” by AU 750 Il Compro Oro: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna).

