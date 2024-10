Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, al via il PCTO con Ingegneria Unical

StrettoWeb

Grande soddisfazione al Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, per l’inizio del progetto di PCTO con l’ingegneria dell’UNICAL dal titolo “Preparazione agli studi di Ingegneria e al TOLC –I presso l’Area di Ingegneria dell’Unical”, promosso dai quattro Dipartimenti di Ingegneria: DIAM (Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente; DIMEG ((Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; DINCI (Dipartimento di Ingegneria Civile; DIMES (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica).

L’attività sarà seguita da 80 ragazzi del triennio di ogni scuola del Polo con i rispettivi referenti: la prof.ssa Antonella Gallo e la prof.ssa Maria Romeo per il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri; la prof.ssa Maria Teresa Vita e la prof.ssa Anna Damico per il Liceo Classico di Locri; il prof. Giuseppe Barreca e la prof.ssa Giovanna Panetta per il Liceo Artistico di Siderno; la prof.ssa Giovannina Lizzi per il liceo Scientifico “Zanotti” di Gioiosa Jonica. Il tutto coordinato dal prof. Corrado Sità, che da anni segue queste attività di alternanza.

Gli studenti, nell’ambito del percorso, potranno: a) conoscere le caratteristiche dei diversi corsi di laurea offerti dall’Area di Ingegneria; b) affrontare uno o più percorsi di approfondimento sui Corsi di Laurea di maggiore interesse per il singolo studente; c) visitare i principali Laboratori e le strutture di Ingegneria dell’Unical, assistendo a piccoli esperimenti e dimostrazioni; d) prepararsi ad affrontare i test TOLC –I necessari per accedere ai corsi di laurea dell’Unical.

Il progetto prevede l’erogazione di un totale di 50 ore di attività di orientamento, seminari specialistici e visite presso i laboratori di Ingegneria dell’Unical, I ragazzi partecipanti potranno selezionare le attività di maggiore interesse e sarà cura dell’Unical monitorare la presenza effettive e, tramite opportuni test, la comprensione dei principali argomenti.

Il percorso è suddiviso in 3 Moduli: 1) Modulo A – Orientamento Ingegneria, comune e obbligatorio Nel corso del Modulo (4 ore on – line) saranno illustrati i contenuti generali dei corsi di laurea erogati dai singoli Dipartimenti e i seminari specialistici che saranno erogati durante il Modulo B, in modo da consentire agli studenti di scegliere i seminari specialistici di maggiore interesse; 2) Modulo B – Le attività dell’ingegnere, facoltativo, 30 ore, di cui: 24 ore on –line in 12 seminari da due ore, offerti dai quattro Dipartimenti di Ingegneria. Gli studenti possono scegliere di partecipare a quelli di proprio interesse; 6 ore di visite guidate presso i laboratori di Ingegneria dell’Unical; 3) Modulo C – Potenziamento di matematica per TOLC – I, facoltativo, 16 ore on – line volte a presentare argomenti di matematica di base per aiutare gli studenti ad affrontare il TOLC – I, test necessario per l’iscrizione ai corsi di Ingegneria. Alla fine del modulo verranno svolte delle simulazioni del test TOLC – I.

Un ringraziamento ai direttori dei quattro Dipartimenti di Ingegneria, che hanno permesso l’avvio del progetto: Prof. Giuseppe Mendicino (DIAM), Prof. Roberto Gaudio (DINCI), Prof.ssa Francesca Guerriero (DIMEG), Prof. Stefano Curcio (DIMES); nonché ai Delegati all’Orientamento: Prof, Massimo Zupi (DIAM), Prof. Attilio Fiorini Morosini (DINCI), Prof. Saverino Verteramo (DIMEG), Prof. Claudio Savaglio (DIMES).

Un’ottima opportunità, messa in campo dal Polo Liceale, che mira all’eccellenza dei suoi studenti, per la formazione di una futura classe dirigente, capace di gestire al meglio la propria professionalità a beneficio della società. “Lo scienziato descrive ciò che esiste; l’ingegnere crea ciò che non era mai stato” (Theodore Von Karman).

