Volley, una super Akademia Messina schianta la capolista: Brescia cade per 3-0

StrettoWeb

Successo rotondo di Messina che, di fronte al pubblico del PalaRescifina, supera la capolista Brescia in tre set (3-0: 25-13, 25-22, 25-21). Gara a senso unico con siciliane sempre avanti e lombarde a cercare di limitare il volume offensivo avversario. Ottima la correlazione muro-difesa, come il fondamentale del servizio di Messina. Nel primo parziale, leonesse mai davvero in partita e supergirls avanti con un massimo vantaggio di sedici punti (21-5). Poi, timida reazione delle ospiti ma oramai troppo tardi (25-13). Nel secondo parziale, Messina praticamente perfetta per buona parte del set (21-13), poi alcune disattenzioni e un ritorno di orgoglio di Brescia hanno fatto rischiare oltremisura le siciliane (25-22). Terzo set più combattuto, Brescia più in palla, Messina sempre con un distacco da amministrare, anche se inferiore rispetto a quello dei primi parziali. Finisce con il PalaRescifina in tripudio e il terzo successo in altrettante gare di Messina (25-21).

Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio. Per Brescia, coach Solforati manda in campo Scacchetti in regia, suo opposto Davidovic, centrali Meli e Tonello, posto 4 Pistolesi e Siftar, libero Scognamillo.

La partita

Parte avanti Brescia (0-2), subito ripresa da Rossetto e Modestino. L’ace di Diop ribalta la situazione (3-2); un invasione a rete fischiata a Brescia consegna il doppio vantaggio a Messina (4-2). Block e intervento su palla slash di Modestino e Messina vola a + 4 (7-3). Fallo in attacco e lungo linea tirato out da Brescia: massimo vantaggio Messina (10-4); Solforati ferma il gioco.

Al rientro, Brescia continua a peccare di precisione, Messina difende su ogni pallone; chiude vincente Modestino al centro (12-4). Mason affonda da posto 4, Tonello invade a rete (14-4); Solforati si gioca il secondo time-out.

Olivotto e Mason lanciano un segnale alle avversarie: Messina domina (16-5). Sull’errore di Siftar che tira lungo, Solforati manda in campo Stroppa per Davidovic, Romanin per Scacchetti, Trevisan per Siftar. Mason sfonda il muro da posto 4, Olivotto mura su Stroppa, Diop si procura un mani out al termine di un long rally, Olivotto pizzica di classe una palla sette (21-5). Trevisan passa due volte, poi Tonello si prende un ace grazie ad una chiamata al video-check (21-9). Olivotto vincente, Trevisan sbaglia, poi Solforati rimanda dentro la diagonale titolare (23-11). Ancora Olivotto, poi Rossetto firmano la chiusura del primo parziale (25-13).

Nel secondo set, sestetti di partenza confermati. Doppio vantaggio Messina firmato Bintu Diop, prima con un attacco stellare, poi con un muro imperioso (4-2). Olivotto allunga la fase break, Siftar spara lungo (6-2); coach Solforati chiama time-out. Al rientro, Davidovic sbaglia da posto 4, Meli trova il passaggio giusto, poi ancora Diop, un errore al servizio di Olivotto e Modestino su palla sette fissano il + 6 di Messina (10-4). Rossetto conferma l’efficacia del muro delle padrone di casa, Pistolesi riesce a mettere a terra palla, ancora due errori di Brescia e Messina incrementa ulteriormente il distacco (13-6). Siftar lancia timidi segnali di ripresa, ma Olivotto e Mason non ci stanno (15-7). Diop incrementa il divario numerico, passando tre volte in successione; nel mezzo, timida reazione delle lombarde (21-13). Solforati cambia la diagonale come nel primo set: dentro Stroppa e Romanin per Davidovic e Scacchetti. Mason e Diop avvicinano la meta, con Brescia che rosicchia punti (23-19); Bonafede chiama time-out. Tornano Davidovic e Scacchetti, ma Messina ormai è vicinissima (24-20). Pistolesi e Meli ridanno speranza alle ospiti; chiude Diop (25-22).

Nel terzo set, ancora formazioni confermate. Olivotto firma il primo break del parziale in palla sette e poi a muro (3-0). Diop fa una magia su una palla contesa sopra la rete (4-1), poi ancora Olivotto cala un muro (5-1). Brescia approfitta di due errori di Messina (5-3), ma sono ancora la centrale trentina e l’opposto toscano sugli scudi (7-4). Pistolesi riduce al minimo il distacco (7-6),Mason e una super Olivotto ricacciano dietro Brescia (10-7). Olivotto non si ferma più; mura ancora e Solforati ferma il gioco (13-8). Diop è una garanzia, mentre Modestino regala una splendida palla sette. Poi, Carraro firma un secondo tocco vincente, prima che Diop metta a terra un pallone pazzesco (18-13); Solforati costretto a fermare la contesa. Ancora una palla sette di Modestino e Messina a +6 (19-13). Su palla staccata, Mason spiazza la difesa di Brescia, ma Trevisan è sul pezzo e coach Bonafede deve fermare il gioco (20-18). Diop trova il tempo per passare in mezzo al muro con touch out (21-18).

Sul finale, ripresa di Brescia; ci pensa la Top Spiker Diop a chiudere il match (25-21).

MVP del match, il capitano Giulia Carraro, Top Blocker dell’incontro, Rossella Olivotto, con 5 muri, Top Spiker, Bintu Diop, con 20 punti. Complessivamente, 16 errori per le siciliane, 21 per le lombarde.

Le dichiarazioni

Nel post-gara, queste le dichiarazioni della schiacciatrice Rossella Olivotto: “Tenevamo molto a questa gara. Era importante sia per i punti in chiave classifica ma soprattutto per cercare di ripetere i buoni risultati fatti finora. Siamo state brave a metterle sotto pressione soprattutto con il servizio che ha fatto la differenza, anche se, devo dire, che abbiamo reso in tutti i fondamentali”.

Il tabellino

Akademia-Sant’Anna Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3 – 0 (25-13, 25-22, 25-21)

Akademia-Sant’Anna Messina: Norgini n.e., Olivotto 15, Carraro 1, Modestino 7, Rollins n.e., Rossetto 3, Mason 10, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 20. All. F.Bonafede, Ass. F.Ferrara

Valsabbina Millenium Brescia: Siftar 3, Romanin 0 Franceschini n.e., Trevisan 5, Riccardi (L) n.e., Tonello 7, Scacchetti 1, Stroppa 0, Davidovic 3, Pistolesi 7, Scognamillo (L) 0, Elia 0, Meli 13. All. M.Solforati, Ass. E.Cella

Arbitri: Giorgia Spinnicchia e Sergio Pecoraro

Videocheck: Gabriele Galletti

Durata set: 29’, 27’, 30’

MVP Gioielleria La Motta: Giulia Carraro (Akademia Sant’Anna Messina)

Premio “Top Blocker Akademia” by AU 750 Il Compro Oro: Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna Messina).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.