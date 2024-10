Virtus Messina, si avvicina l’esordio casalingo in Seconda Categoria

StrettoWeb

Si avvicina l’esordio casalingo della Virtus Messina nel campionato di Seconda Categoria. Domenica 6 ottobre, alle ore 18:30, si terrà presso il ‘L’Ambiente Stadium’ di Camaro il match fra i giallorossi e la Juvenilia: una data storica, che segnerà l’esordio casalingo ufficiale della matricola peloritana nella nuova serie. I giallorossi, reduci dalla sconfitta nella gara inaugurale della nuova stagione contro la Vigor Itala (2-0 al ‘Comunale’), vogliono riscattarsi e ben figurare fra le mura amiche, lottando per guadagnare i primi tre punti in classifica.

A rilasciare le seguenti dichiarazioni il D.G. Marco Metallo, che analizza l’utlimo impegno e chiama a raccolta la città di Messina: “La gara di domenica è stata approcciata diversamente da come ci aspettavamo, dato che i ragazzi dal 26 agosto hanno lavorato duro, ma abbiamo avuto le nostre occasioni nonostante le tante assenze. Adesso la squadra è pronta: gli infortunati e gli squalificati sono ritornati. Abbiamo lasciato alle spalle il brutto risultato di domenica, e la squadra ha capito che bisogna invertire la rotta: già da martedì è iniziata la nostra preparazione in vista del prossimo incontro. Sappiamo tutti cosa vogliamo e ci aspettiamo tante soddisfazioni dai nostri calciatori (in cui riponiamo piena fiducia)”.

“La Juvenilia è una squadra ostica: per noi la categoria è nuova, e ci manca quel pizzico di esperienza. Vietato sottovalutare gli avversari, i ragazzi lo sanno benissimo. Mi preme invitare tutta la popolazione messinese: già domenica faremo partire un contest fotografico ‘Scatta e vinci’ in collaborazione con i nostri sponsor. La nostra città può essere il nostro dodicesimo uomo in campo: con questa iniziativa vogliamo aiutare a consolidare il nome della Virtus Messina nel panorama calcistico peloritano. Ci auguriamo che i messinesi rispondano presente all’appuntamento, per un appuntamento che sarà certamente divertente e, per noi, storico”.

