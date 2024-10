Villa San Giovanni, “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello inaugura la nuova stagione del Teatro Primo

StrettoWeb

Al via la nuova stagione di drammaturgia contemporanea al Teatro Primo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Il cartellone sarà inaugurato sabato 26 ottobre alle 21.00 (replica domenica 27 ottobre alle 18.15), con lo spettacolo “Anna Cappelli” (Produzione Teatro Primo) di Annibale Ruccello, che vede protagonista Silvana Luppino e con la regia di Christian Maria Parisi: un monologo ironico e tagliente sviluppato attraverso una messinscena teatrale strutturata in sette quadri che coinvolgono e divertono lo spettatore guidandolo sin dentro la psiche del personaggio.

“Anna Cappelli” racconta la storia di un’impiegata che, nell’Italia degli anni ’60, vive ai margini della società, tra camere con uso di cucine in comune, uffici grigi e polverosi, il sogno di una casa tutta sua e di un uomo che la prenda in sposa.

Christian Maria Parisi, presenta così lo spettacolo: “lavorare alla regia di questo che considero un piccolo capolavoro drammaturgico perfettamente sospeso tra commedia e tragedia firmato da un grandissimo autore quale è stato Annibale Ruccello, ritengo sia stato per la nostra compagnia teatrale innanzitutto una fortuna, un dono. Con Silvana Luppino abbiamo cercato sin dalle prime prove a tavolino di provare a fare emergere la donna ‘Anna Cappelli’ prima ed oltre al personaggio. Come molti di noi, oggi sovraesposti agli stimoli dei social network, della pubblicità e di modelli di vita esterni al nostro reale quotidiano, Anna ha una sovraesposizione mentale ed emotiva. Si avvinghia all’amore, ma sprofonderà nell’abisso. Abbiamo tentato di sbirciare nella testa di Anna per raccontarla in tutti i suoi pensieri entrando nel dettaglio delle sue emozioni”.

Orario Spettacoli: sabato ore 21:00 – domenica ore 18.15

Biglietto Intero € 15,00 – Ridotto (Under 30) € 13,00

Ridotto allievi Teatro Primo € 10,00

Info e prenotazioni 347 6973297

