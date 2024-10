Il Vangelis secondo Pavlidis. Grecia batte Inghilterra: la fascia nera e la dedica scritta nel destino

StrettoWeb

La notte di Nations League regala un risultato a dir poco clamoroso che, come spesso accade nel calcio, si lega a una storia commovente. Liberi di crederci o no, dipende dalla vostra visione del mondo, ma il risultato di Inghilterra-Grecia era scritto nel destino.

La Nazionale dei 3 Leoni, dopo il cambio in panchina con Southgate che ha lasciato il posto a Carsley, era apparsa solida (seppur poco brillante) nei due successi per 2-0 contro Irlanda e Finlandia. A sorpresa, questa sera l’Inghilterra si è arresa 1-2 a una Grecia combattiva e con una marcia in più, quasi giocasse in 12.

Vangelis Pavlidis, bomber del Benfica, ha segnato 2 gol (in realtà 3, uno annullato dal Var per offside) facendo esplodere di gioia i supporter ellenici che erano già ben contenti di tenersi stretto l’1-1 maturato poco prima grazie al gol di Bellingham che sembrava aver evitato la figuraccia agli inglesi.

Al 94′, all’ultimo pallone buono della partita, il guizzo finale per l’1-2. Pavlidis esulta insieme a tutti i suoi compagni. Un bacio alla fascia nera, quella del lutto, del ricordo di George Henry Ivor Baldock, difensore inglese naturalizzato greco (le due nazionalità presenti, incredibilmente, oggi in campo), ex compagno di nazionale, trovato morto ieri nella sua casa a Glifada. Una dedica scritta nel destino, oggi la Grecia non poteva perdere: era la partita di Baldock, ci piace pensare che una parte del ‘miracolo’ sia anche sua.

