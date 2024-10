Val Gallico Calcio, altro rinforzo: arriva Ninni Mangiola

StrettoWeb

L’ASD Val Gallico Calcio “rende noto il tesseramento del calciatore Ninni Mangiola. Classe 1997, può interpretare bene sia il ruolo di terzino sia il ruolo di mezzala. Altro rinforzo per mister Aquilino con l’ennesimo, solito, grande lavoro della coppia di direttori sportivi, Verduci-Serrao”.

Mangiola è cresciuto nel settore giovanile della Reggina ed ha anche esordito in Serie D, categoria poi disputata e vinta anche con la Sicula Leonzio e in cui ha indossato pure la maglia dell’Igea Virtus. Fa ritorno in Calabria con i colori del Gallico Catona in Eccellenza e in seguito gioca per il San Giorgio in Promozione. “Quando ho ricevuto la chiamata del Val Gallico Calcio non ho esitato a dire di sì. Sono a conoscenza che c’è un progetto importante e sono molto entusiasta di farne parte”, le sue parole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.