Università Mediterranea, prolungata la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni senza aggravio di mora

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti ha disposto il prolungamento a venerdì 18 ottobre 2024 della scadenza, senza aggravio di mora, per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio per l’a.a. 2024-2025, anche in regime di adesione al Protocollo 110PA (fatte salve le particolari disposizioni per l’accesso ai corsi di studio con programmazione a livello nazionale e locale).

