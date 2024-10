Tre anni fa moriva Daniel Leone: il commosso ricordo di un ex Reggina

StrettoWeb

Il 3 ottobre 2021, tre anni fa, Daniel Leone lasciava questa terra. L’ex portiere di Reggina e Catanzaro se ne andava dopo aver lottato per anni e anni contro un brutto male, scoperto proprio quando giocava nelle giovanili amaranto. A ricordarlo, sui social, è un suo ex compagno in Primavera, Filadelfio Carroccio, che gli ha dedicato un commosso e toccante ricordo attraverso un messaggio.

“Oggi sono tre anni senza di te. Proprio oggi, prima della partita, ho pensato che se avessi segnato lo avrei dedicato a te. Ci assegnano un calcio di rigore e mi presento sul dischetto… Vuoi sapere come è finita?!? Lo sai già, lo sai bene! Rigore parato, come facevi sempre tu..! Per me è stata una carezza sul viso. Un grosso abbraccio come a dire, io ci sono sempre! Ciao amico mio, ti voglio bene”, ha scritto Carroccio postando una foto di lui e Leone giovanissimi con la divisa amaranto.

