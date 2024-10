Altra trasferta e altri 3 punti per la New Hospital Pallavolo Paola

StrettoWeb

Domenica 27 terza trasferta su tre partite per la New Hospital Pallavolo Paola. Questa volta si è giocato a San Giovanni in Fiore contro Silan Volley. La partita è terminata 0-3 con i seguenti parziali: 20-25; 17-25; 10-25. Silan Volley resta in classifica in generale a zero punti con un solo set vinto. La New Hospital Pallavolo Paola si porta a 9 punti a pari merito con Rossano Volley (la squadra ionica ad oggi ha una partita in più) e a solli due punti dalla capolista Ciro Volley (domenica ha vinto una rocambolesca partita a Cosenza contro Gm Volley per 2-3).

La partita

La New Hospital Pallavolo Paola ritrova dal primo minuto Giorgia Ceglie dopo lo stop causa infortunio della scorsa giornata.

I set: avvio deciso della New Hospital Pallavolo Paola (1-7) Silan pur in affanno approfitta degli errori delle avversarie per tornare in partita, la New Hospital chiama il time out sull’11-13. Inizio secondo metà set Silan più convita e accorcia sulle avversarie 17-18. Nuovo time sul 20-23. La New Hospital con esperienza riesce però a tenere un margine di sicurezza seppur con qualche pensiero di troppo, il set termina: 20-25

II set: inizio con affanno e imprecisioni per la New Hospital (9-9). Silan cerca di mantenersi sulla scia senza mai passare in vantaggio. Time out sul 12-13. Dalla seconda metà del parziale allungo deciso della New Hospital. Sul 15-19 Silan chiama il time out. Tornate in campo per le padrone di casa c’è poco da fare, il set termina: 17-25. Ottimo ingresso in partita di Gianni che subentra a Ritrovato.

III set: Silan approfitta di distrazioni delle avversarie e parte in vantaggio (5-3). La New Hospital torna subito in partita: prima gioca punto a punto poi allunga +3 tant’è che sul 6-9 Silan chiama il time out per raddrizzare il set nonché la partita. Set in discesa per la New Hospital (10-18) e nuovo time out Silan. Le padrone di casa non riescono ad impensierire la compagine paolana e il set termina: 10-25 e la partita termina in 70 minuti.

Da segnalare prova di Giorgia Ceglie, Mariaelena Gianni , Gaia Selvaggi. Raschellà 6 punti, Stancato 4 punti, Selvaggi 8 punti, Ritrovato 6 punti, Ceglie 17 punti, Morabito 3 punti, Gianni 2 punti. Nonostante i problemi fisici di diverse atlete si è portato a casa anche questa volta il massimo risultato in termini di punti. Tre punti fondamentali per il proseguo di questo lungo cammino per la New Hospital Pallavolo Paola. Grande soddisfazione ma consapevoli del fatto che ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Ora testa al debutto in casa: mercoledì alle ore 20 arriva al Palazzetto Tonino Maiorano la Raffaele Lamezia.

