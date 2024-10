Tonno Callipo superata in Sicilia dopo un buon inizio

StrettoWeb

Nonostante i 23 punti (di cui 4 ace) dell’opposto Mariano, top scorer del match, esordisce con una sconfitta la Tonno Callipo a Letojanni per 3-1 (22-25, 25-21, 25-20, 25-19) dopo aver vinto con merito il primo set, che lasciava presagire sicuramente uno sviluppo diverso del match.

Invece la squadra siciliana si ricompattava e, approfittando di qualche lacuna del roster giallorosso, soprattutto in ricezione, riusciva prima a pareggiare i conti e poi a completare la rimonta. Dal canto suo la squadra di coach Piccioni aveva approcciato bene il match, tanto da condurre nel primo set (8-7, 16-14), allungando nella parte conclusiva (21-16) e aggiudicandosi il parziale per 25-22.

Dal secondo in poi la Tonno Callipo fatica a trovare le misure in difesa contro gli attacchi isolani, risultando anche fallosa al servizio (18 errori). La squadra siciliana dell’allenatore-palleggiatore Balsamo invece, sembra avere la giusta scintilla sotto forma di reazione. Così nel secondo e terzo set conduce sempre nel punteggio, con la Callipo che non regge il ritmo. Al contrario invece del quarto set in cui si alternano buone fasi per i calabresi (3-3 e rimonta fino al 12-11) a momenti di black out che consentono ai siciliani di gestire meglio il gioco. Piccioni prova con i time out (sul 7-3 e 16-12) e, nonostante tre match-point annullati con Mille due volte (secondo realizzatore, con 13 punti) e un ace di Tassone, Letojanni chiude sul 3-1.

Il tecnico Piccioni analizza il match, sottolineando come ci sia ancora tanto da lavorare. “Sapevamo che era una trasferta difficile e tale si è confermata – inizia Piccioni – ma ci abbiamo provato. Intanto con un ottimo approccio nel primo set: siamo stati punto a punto, facendo un bel break con l’allungo nel finale, nonostante la loro rimonta ma siano stati bravi a chiuderla. Invece a partire dal secondo abbiamo fatto tre set fotocopia, in cui loro partivano forte e noi subivamo molto a cominciare dalla ricezione e di conseguenza facendo fatica in attacco. Poi quando loro erano avanti di tanti punti riuscivamo a ricucire lo strappo, avendo anche un paio di occasioni per rientrare in tutti e tre i set. Ma alla fine ci abbiamo sempre messo del nostro per consentirgli di portare a casa la vittoria.”

Note positive?

“Sicuramente l’approccio del primo set, a sprazzi abbiamo anche espresso un bel gioco, però è stato troppo poco perché dobbiamo essere più continui. Sia nella fase di ricezione punto dove abbiamo sofferto, e sia nella gestione dei colpi d’attacco sui palloni scontati in cui ci siamo lasciati prendere dalla foga, facendo troppi errori e – conclude Piccioni – subendo muri su azioni che andavano gestite diversamente.”

Sabato 2 novembre (ore 16.00) esordio al PalaValentia per la Tonno Callipo contro Aquila Bronte.

TIESSE LETOJANNI-TONNO CALLIPO 3-1

(22-25, 25-21, 25-20, 25-19)

LETOJANNI: Balsamo 2, Di Franco 11, Battiato 12, Arena 11, Arezzo 11,

Cassaniti 11, Salomone (L), Cianci, Ortino, Genovese, Nuncibelli (L2).

Ne: Dato, Bonfanti. All. Balsamo

TONNO CALLIPO: Bisotto, Mariano 23, Borgesi 2, Saragò 8, Pisani 7,

Mille 13, Cugliari (L), Tassone 3, Augugliaro 4, Grande. Ne: Zangari.

All. Piccioni

Arbitri: Martina Rossino e Vera D’Avola

Note: durata set 28′, 29′, 28′, 27′. Letojanni: ace 5, bs 13,

muri 11, errori 25. Vibo: ace 7, bs 18, muri 6, errori 38.

