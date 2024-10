Terribile incidente sulla Messina-Catania: morto 20enne di Piedimonte, altri 3 feriti | NOME E DETTAGLI

StrettoWeb

Un incidente stradale con esito mortale si è verificato alle 06.20 circa in A18 tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos al km 47+600. Deceduto tale Matteo Urzì classe 2004 residente a Piedimonte Etneo, passeggero di uno dei veicoli coinvolti, ferite in modo grave altre tre persone coinvolte. Ripercussioni sul traffico per i veicoli diretti a Messina in quanto al momento si circola sulla sola corsia di emergenza.

