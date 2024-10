Termovalorizzatore a Roma, l’annuncio sui lavori. Così Gualtieri combatte l’emergenza rifiuti: “inquinerà meno di una via trafficata”

StrettoWeb

Importante annuncio del Sindaco di Roma sulla realizzazione del termovalorizzatore nella capitale, da anni invasa dai rifiuti. Una soluzione, quella proposta da Roberto Gualtieri, che ha trovato ovviamente le solite opposizioni, quelle dei no a tutto. Una soluzione, però, che guarda allo sviluppo e al futuro, per quello che è uno strumento moderno e all’avanguardia. “A breve ci sarà la predisposizione, il cantiere se saremo bravi, ma molto dipende dalla validazione, al più tardi sarà nel primo trimestre del 2025 per partire con la costruzione dell’impianto, e per l’estate del 2027 avremo i primi rifiuti trattati”, le parole del primo cittadino presentando il progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba, in Campidoglio.

“Stiamo finalizzando un meccanismo di conferimento ferroviario – Uno dei motivi per scegliere il sito è che si tratta di un’ area industriale che ha uno snodo ferroviario delle merci. Non ci saranno i tir sulla Ardeatina”. Il nuovo termovalorizzatore sarà “avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. Noi non solo stiamo sulle ultime bat ma andiamo oltre. Le bat dicono che le polveri di un tmb devono stare tra 2 e 5 mg a metro cubo, il nostro ne fa 1. L’inquinamento di un buon tmv è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. Un duemillesimo di un cucchiaino di farina, questa è la quantità di polveri: molto meno di una via trafficata di Roma” ha detto Gualtieri.

L’investimento in denaro

“L’investimento è di circa 1 miliardo, ha detto ancora, perché comprende impianti ancillari. La tariffa è di 176 euro, quindi è scesa con la gara. Oggi siamo a 220-230. Complessivamente, con tutto il sistema dell’impiantistica, siamo attorno alle diverse decine di milioni di risparmi l’anno. A questo risparmio economico si aggiunge la sicurezza degli sbocchi: l’attuale sistema non potrà durare in eterno. Il tmv porterà l’efficientamento della filiera, migliora la qualità della logistica anche di Ama”.

Il progetto: cosa prevede

“Il progetto prevede una serra, un camminamento ecologico, una via delle risorse circolari con spazi di educazione e di coworking, una riqualificazione di alto livello. Non solo recuperiamo energia dai nostri rifiuti ma realizziamo anche un’opera dal valore sociale significativo”, ha spiegato ancora il primo cittadino di Roma. Oltre al giardino pensile, o viridarium, ha spiegato una tecnica di Acea, è prevista un torre panoramica di oltre 70 metri. L’impianto ha colori che non impattano sull’ambiente e la serra sarà uno spazio aperto usufruibile dalla comunità dove fare ricerca e didattica. Nel viridarium ci saranno anche delle micro serre per la sperimentazione della concimazione carbonica, con la Co2 prodotta, per stimolare la crescita delle piante”.

Il sindaco ha infine rassicurato: nuovo termovalorizzatore sarà “avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. Noi non solo stiamo sulle ultime bat ma andiamo oltre. Le bat dicono che le polveri di un tmb devono stare tra 2 e 5 mg a metro cubo, il nostro ne fa 1. L’inquinamento di un buon termovalorizzatore è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. Un duemillesimo di un cucchiaino di farina, questa è la quantità di polveri: molto meno di una via trafficata di Roma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.