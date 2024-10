“Strada facendo o facciamolo a muzzo?”: tombini coperti e lavori approssimativi, le foto pubblicate da Ripepi

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il Comune di Reggio Calabria ha annunciato in pompa magna il nuovo piano straordinario di rifacimento delle strade cittadine, prendendo in prestito il titolo di una celebre canzone di Claudio Baglioni. Oggi il Consigliere Massimo Ripepi ironizza su quelle parole e sul piano ufficializzato, postando alcune foto che gli sono giunte da Gallico, dove si possono vedere lavori effettuati in modo approssimativo.

“‘Strada Facendo’… o facciamolo ‘a muzzo’ in modo incompiuto? In Via Evelina Plutino Giuffrè a Gallico, come potete vedere nelle foto, i lavori di asfaltatura sono stati eseguiti in modo discutibile: senza preavviso e senza cartelli, hanno scarnificato la strada con le auto posteggiate, poi dopo qualche giorno hanno spruzzato un liquido, forse petrolio, e dopo 5/6 giorni hanno asfaltato solo metà carreggiata. Non solo! I tombini della fogna sono stati completamente coperti, costringendo il condominio adiacente a chiamare a proprie spese una ditta per risolvere il problema”, ha scritto Ripepi.

“Le segnalazioni mi sono giunte da alcuni cittadini di Gallico, esterrefatti da questa gestione approssimativa e disastrosa. L’amministrazione ha lanciato il progetto “Strada Facendo”, ma è essenziale garantire che ogni lavoro sia eseguito correttamente e non distrutto il giorno dopo. C’è una vera programmazione dei lavori da coordinare con altri eventuali scavi o manutenzioni? Convocherò in Commissione Controllo e Garanzia i responsabili del procedimento per visionare gli atti relativi a questi appalti, la programmazione dei lavori e quanto è stato previsto per il controllo”, ha aggiunto.

