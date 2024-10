“La via del ritorno”, a Soriano presentato il libro del Prof. Fedele Ceravolo | INTERVISTA

StrettoWeb

E’ stato presentato, nella sala del Comune a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, il libro del Prof. Fedele Ceravolo “La via del ritorno”. Ceravolo è nato a Soriano ma vive a Torino, dove ha insegnato nelle scuole medie e nei licei. Ha scritto Disperanza (Il Grappolo, 1992), Metafora della maturità (Periferia, 2000), Elpidia (Falco, 2012), Il romanzo perduto e… ritrovato (EBS PRINT, 2018), Filippo, Il richiamo dal silenzio (Adhoc, 2018) in collaborazione con don Giuseppe Fiorillo, Nicola Rombolà e Martino Ceravolo.

Il libro

Il Covid 19 costringe tutti ad un’improvvisa fermata. Anche Cam si ferma e, attraverso i ricordi, dialoga pure con Waqt, il Tempo, ritornando alle proprie origini e ripercorrendo luoghi e situazioni che lo hanno visto nascere e crescere. Nel percorso, importante è l’incontro con Sem e con Jafet, insieme ai quali, dopo aver attraversato il Medio Oriente e il Mediterraneo, giunge nella famiglia di adozione di Abramo Pianeta e di Sara Luna, dove trova anche Austra Lia e Amerigo, altri due figli adottati dalla famiglia Pianeta. Cam, insieme a Sem e a Jafet, si sente, così, definitivamente accolto nel mondo e, gradualmente, scopre la ricchezza della diversità e dell’armonia proprie dell’umanità e dei continenti, che sembrano essere personificati dai cinque figli adottivi.

L’accoglienza si rivela fertile di valori e di modi di fare nuovi e significativi anche per chi accoglie.

L’intervista all’autore di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.