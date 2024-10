Sicurezza negli ospedali di Messina, Antonio De Luca (M5S): “grazie al Prefetto Di Stani per l’attenzione mostrata”

StrettoWeb

“Ringrazio il Prefetto Cosima Di Stani per la risposta alla mia nota nella quale chiedevo di prolungare anche alle ore notturne il presidio di Polizia presente all’interno dell’Azienda Ospedaliera Papardo, dopo alcuni preoccupanti episodi di violenza verificatisi ai danni del personale sanitario e non solo. Il Prefetto ha mostrato grande sensibilità verso questo delicato problema ed è stato sicuramente positivo il fatto di averne parlato nei giorni scorsi durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del Questore, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed i rappresentanti dell’U.O.C. del Policlinico, dell’Azienda Ospedaliera Papardo, dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo e dell’A.S.P. di Messina”. E’ quanto dichiara l’on. Antonio De Luca (M5S), che presiede la Sottocommissione Pronto Soccorso all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Ritengo fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei presidi sanitari, perché i dati che in questi mesi ho raccolto dialogando con i medici e con i sindacati parlano chiaro e le denunce sono poche rispetto alle reali aggressioni che avvengono nelle strutture sanitarie. Proprio per questo, oltre ad avere il personale di pubblica sicurezza in modo fisso, sarebbe fondamentale la presenza di terminali informatici per effettuare e registrare la denuncia nell’immediatezza dei fatti”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.