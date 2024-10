Sicilia: salvati turisti tedeschi in difficoltà nella Riserva dello Zingaro

StrettoWeb

Su allertamento della Centrale Operativa 118 Palermo – Trapani nella sera di martedì 1 ottobre, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di due giovani turisti tedeschi, in difficoltà nella zona di Borgo Cusenza, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Zingaro” (Trapani).

Entrati da Scopello, sul versante sud della Riserva, nelle prime ore del mattino, la coppia di turisti ha raggiunto nel pomeriggio Borgo Cusenza, sito nella parte alta della zona nord, con poca riserva di acqua, abbigliamento non idoneo per i cambi di temperatura tipici delle ore notturne e senza illuminazione.

I due, non calcolando bene i tempi del rientro e colti dal buio, hanno perso l’orientamento, anche per la poca conoscenza del territorio nel quale si trovavano. Spaventati e stanchi hanno dato l’allarme al Numero Unico d’Emergenza 112, indicando la loro posizione.

Il NUE 112 ha allertato la Centrale Operativa 118, che secondo procedura, tenendo conto dell’ambiente impervio e del rischio di una possibile evoluzione sanitaria dell’evento, ha attivato il CNSAS Sicilia per competenza d’intervento, insieme ai Carabinieri della vicina località di San Vito Lo Capo.

La squadra di soccorso del CNSAS ha prontamente raggiunto i due giovani tedeschi, ritrovati in buone condizioni di salute, ma particolarmente provati ed entrambi con principi di ipotermia.

Accompagnati fino all’ambulanza 118 presente sul posto, i due turisti sono stati trasportati al Presidio Territoriale di Emergenza di San Vito Lo Capo, per un’ulteriore assistenza sanitaria. Fondamentale durante l’intervento la collaborazione dei Carabinieri di San Vito Lo Capo e del personale della Riserva Orientata “Zingaro”.

