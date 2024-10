Settimana della Sicurezza a Messina, giovedì incontro a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Ovale di palazzo Zanca, saranno illustrate le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per la XIII edizione della Settimana della Sicurezza Città di Messina. All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, e il direttore generale del Comune Salvo Puccio, parteciperanno l’esperto al ramo ing. Antonio Rizzo, che segue la direzione ed il coordinamento delle esercitazioni e delle attività di Protezione civile in programma, il dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile ing. Bruno Manfrè, e rappresentanti delle Associazioni di volontariato e del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

L’evento è organizzato in città, nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile 2024, in programma in tutta Italia dal 6 al 13 ottobre prossimi, con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare la collettività sui temi di protezione civile e sulle buone regole da adottare incentivando nei cittadini le azioni che ciascuno può e deve compiere per contribuire alla riduzione del rischio per fare scelte consapevoli, prepararsi all’emergenza, affrontarla e superarla.

