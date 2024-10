Serie D, c’è una nuova capolista: Siracusa in vetta, la Vibonese batte la Scafatese e la aggancia. Risultati e classifica

StrettoWeb

Come dilapidare un ottimo vantaggio in dieci giorni. Per info e contatti chiedere alla Scafatese. Il Siracusa, ma anche Reggina e Vibonese, ringraziano. C’è una nuova capolista in vetta al girone I di Serie D: è la compagine aretusea, che regola agilmente l’Acireale in un tempo, riscatta lo stop di Locri e scavalca i campani. Questi ultimi, dopo due pari di fila, perdono a Vibo. La compagine del patron Caffo, come nella scorsa stagione, parte in silenzio e in sordina ma si mostra osso durissimo: al “Razza” ne rifila tre all’ormai ex prima in classifica, che conosce la sua prima sconfitta stagionale. Così il Siracusa passa a 18 e si lascia dietro, a 17, Scafatese e appunto Vibonese.

Subito dietro, a 16, la Reggina, che in dieci giorni risucchia ben cinque punti dalla vetta, che ora dista a -2. Tutto facile per Ragusa e compagni a Enna, battuto per 0-4. Ancora bene il Locri di Ciccio Cozza, che strappa un buon pari a Pompei dopo il colpaccio contro il Siracusa. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 8ª giornata

Akragas-Ragusa 2-2

Licata-Sant’Agata 2-0

Nissa-Sancataldese 3-3

Paternò-Igea Virtus 1-0

Pompei-Locri 0-0

Sambiase-Castrumfavara 1-1

Siracusa-Acireale 2-0

Vibonese-Scafatese 3-1

Enna-Reggina 0-4

Classifica Serie D

Siracusa 18 Scafatese 17 Vibonese 17 Reggina 16 Locri 13 Paternò 12 Igea Virtus 11 Pompei 10 Sant’Agata 10 Sambiase 10 Castrumfavara 9 Enna 9 Nissa 8 Ragusa 8 Sancataldese 8 Licata 8 Akragas 5 Acireale 5

Prossimo turno

Domenica 27 ottobre alle ore 14.30

Acireale-Akragas

Castrumfavara-Locri

Enna-Licata

Igea Virtus-Nissa

Reggina-Paternò

Sant’Agata-Vibonese

Sancataldese-Siracusa

Scafatese-Pompei

Ragusa-Sambiase

