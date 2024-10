Serie D, il Pompei esonera l’allenatore: c’è già il sostituto

StrettoWeb

Due note stampa in un minuto, per comunicare l’esonero e il nuovo allenatore. Così nella serata di oggi il Pompei annuncia il cambio in panchina, alla luce dei recenti risultati negativi. “FC Pompei comunica di aver sollevato Gianluca De Angelis dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al mister va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo periodo alla guida tecnica. La società gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

C’è già il sostituto: “FC Pompei è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Esposito come nuovo allenatore della prima squadra. Nel corso della sua carriera, mister Esposito ha guidato Nola, Agropoli, Portici, Sarnese, Nocerina, Polisportiva Santa Maria e Gelbison, con cui nel 2022 ha vinto il campionato di Serie D. Al suo fianco ci sarà Cosimo Baldassarre come vice allenatore; invariati gli altri ruoli dello staff, con il preparatore atletico Euro Baracchi e il preparatore dei portieri Giuseppe Guerra”, si legge.

