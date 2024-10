Serie D, l’Acireale si assicura un esperto difensore: ha giocato anche nel Messina

StrettoWeb

L’Acireale si cautela in difesa e ufficializza l’ingaggio di Domenico Marchetti. Il club siciliano, che la prossima settimana tornerà al Granillo per disputare il secondo tempo del match in casa della Reggina sospeso all’intervallo per malore all’arbitro, annuncia il giocatore classe 1990 originario di Corato (BA).

Per lui, centrale di piede destro di 188 centimetri, tanta esperienza in Serie C e Serie D, con oltre 450 presenze. Tra le esperienze passate anche una al Messina, ma si segnalano pure le varie Lamezia Terme, Gladiator, Notaresco, Casale, Arezzo, Follonica Gavorrano, Sassari Torres, Martina Franca, Maceratese. Nell’ultima stagione è stato al Rotonda.

