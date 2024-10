Trapani micidiale: i granata travolgono la vice capolista, 5 reti al Cerignola

StrettoWeb

Micidiale, devastante, dominante. E’ il Trapani di Aronica che, dopo due pari deludenti (soprattutto quello casalingo contro il Messina, raggiunto a tempo scaduto), torna a vincere macinando reti. E non contro un avversario qualunque, bensì contro la vice capolista Audace Cerignola, che finora aveva perso una sola volta. I granata la annientano con un pokerissimo senza attenuanti.

La gara, praticamente, non è mai in discussione. Al 7′, infatti, c’è il vantaggio di Silvestri, al quarto d’ora il raddoppio di Bifulco e a fine primo tempo la partita è già chiusa, con il tris di Fall. Chiusa, blindata, al sicuro. I siciliani non lasciano scampo agli avversari e nella ripresa fanno accademia, trovando la quarta rete con Lescano. A nulla serve, nell’ultima parte di gara, la rete degli ospiti, che accorciano soltanto le distanze. Anche perché al 90′ Celiento fa il quinto, per il 5-1 finale. Con questo risultato il Trapani balza al 3° posto, proprio a -1 dal Cerignola e a -5 dalla capolista Benevento, in attesa di Monopoli e Picerno.

Risultati Serie C, 10ª giornata

Turris-Giugliano 2-0

Latina-Altamura 0-2

Sorrento-Benevento 0-3

Foggia-Catania 2-2

Juventus U23-Avellino 0-1

Trapani-Audace Cerignola 5-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Audace Cerignola 18 Catania 18 (-1) Monopoli 17 Giugliano 17 Trapani 17 Picerno 16 Avellino 16 Potenza 15 Sorrento 13 Turris 11 Cavese 10 Altamura 10 Foggia 10 Crotone 8 Casertana 8 ACR Messina 8 Latina 7 Juventus U23 6 Taranto 6

