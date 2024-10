Serie B Basket, colpaccio Rende: vittoria contro la lanciatissima Angri

StrettoWeb

Grande vittoria della Sintegra Rende contro la capolista Angri. 85-82 il risultato finale al termine di una partita incredibile, emozionante. 20-27, 22-19, 20-17, 23-19 i parziali. Nonostante l’assenza del capitano Ginefra, la squadra rendese è stata sempre in partita contro la forte Angri e, nell’ultimo periodo, punto a punto prima del finale con i tiri liberi di Baquero e De Angelis. Bellissimo e senza sosta il tifo nel palazzetto di Quattromiglia.

Mollo soddisfatto il coach Pierpaolo Carbone: “sono contento per la prestazione che abbiamo fatto, sicuramente una partita dura e sofferta. Per tre quarti abbiamo dovuto rincorrere il punteggio, dal quarto finalmente abbiamo messo la freccia e siamo stati capaci di fare un piccolo break utilissimo per vincere la partita. Angri è una squadra ottima con buone individualità. Per noi, giocare senza Simone è difficilissimo ma sabato prossimo cercheremo di recuperarlo ed averlo in campo. Adesso è tempo di goderci questa vittoria: bravi tutti, la squadra ha risposto benissimo e la prestazione da collettivo super, considerate anche le condizioni mentali non facili delle ultime partite“.

Per la femminile, impegnata nel campionato di Serie B, perde invece la Besidetech Rende, allenata da coach Cardinale, contro Angri (fuori casa). 67-58 il risultato finale con i seguenti parziali: 15-19, 15-12, 21-12, 16-15. “Due quarti avanti, poi la flessione del terzo quarto dovuta anche alla stanchezza (mancavano Pizzino influenzata e Tradigo frattura setto nasale). Nell’ultimo quarto la squadra calabrese è stata in partita fino alla fine. Le ragazze sono già pronte a rifarsi nel prossimo match“.

