Scuole sicure, Reggio Calabria fra le 14 città finanziate. Marino: “la sicurezza è una priorità di Fdi”

“I finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per l’anno scolastico 2024/2025 nell’ambito dell’iniziativa ‘Scuole Sicure’, destinati a 14 Città metropolitane, mirano a rafforzare le attività prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti presso gli istituti scolastici. Tra i Comuni beneficiari Reggio Calabria, ha ottenuto il finanziamento di circa 42 mila euro per interventi che spaziano dalle attività di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a tutela dei ragazzi, all’incremento dell’impiego di personale della polizia municipale a supporto delle forze dell’ordine, al potenziamento della videosorveglianza, alla prevenzione degli atti di vandalismo, al rafforzamento dei controlli nelle aree adiacenti agli edifici scolastici, dove i giovani si aggregano”, è quanto afferma Demetrio Marino, consigliere comunale di Fdi.

“Si tratta di interventi di grande valore – ribadisce Marino – che hanno l’obiettivo di proteggere e tutelare i nostri ragazzi dalla piaga della droga, in una fase cruciale del loro percorso di crescita, quella della formazione scolastica. Uno sforzo costante per garantire migliori condizioni di sicurezza e legalità ai nostri cittadini. Questo finanziamento è il simbolo dell’impegno costante e inesorabile di Fratelli d’Italia verso la Città di Reggio Calabria ma, soprattutto verso la sicurezza e il benessere dei nostri studenti. Voglio ringraziare – conclude il capogruppo Fdi – il Sottosegretario agli Interni On. Wanda Ferro per il costante impegno profuso a tutela della sicurezza urbana e alla tutela delle generazioni più giovani”.

