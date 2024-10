“Scuole sicure” a Reggio Calabria, Cedro: “FdI antepone i fatti alle parole”

StrettoWeb

“Continua con incessante perseveranza l’impegno che il nostro coordinamento cittadino ed il partito di Fratelli D’Italia ha assunto con i nostri concittadini. In questo quadro tematico va connotata la costante sensibilità che la nostra Coordinatrice Regionale On. Wanda Ferro, nonché sottosegretario all’interno, dimostra nei confronti di Reggio Calabria”. E’ quanto scrive in una nota Ersilia Cedro, coordinatore di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria. “La nostra Coordinatrice regionale On Wanda Ferro ha annunciato: “un contributo di oltre 42 mila euro è stato messo a disposizione della città metropolitana di Reggio Calabria da parte del Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa ‘Scuole Sicure’, per l’anno scolastico 2024/2025. Il contributo, destinato a livello nazionale ai 14 comuni capoluogo di città metropolitana – è finalizzato alla realizzazione di progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. I fondi potranno essere destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all’assunzione a tempo determinato e al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, all’acquisto di mezzi e attrezzature e alla promozione di campagne informative”, rimarca Cedro.

“Fratelli D’Italia antepone i fatti alle parole. È questo il miglior modo di rispondere a chi in questi giorni ha miseramente e maldestramente provato ad attaccare la nostra coordinatrice regionale, On Wanda Ferro, con sproloqui giornalistici e congetture infondate ed artefatte”, conclude Cedro.

