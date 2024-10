Sconfitta amara per l’Ecosistem Lamezia Soccer: il Sammichele si impone 5-4

StrettoWeb

Trasferta sfortunata per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che esce battuto dal campo del Sammichele per 5-4 in una sfida che ha visto le Pantere Orange lottare fino all’ultimo istante. Il match, equilibrato e ricco di colpi di scena, è stato deciso solo a 30 secondi dal termine da un tiro libero trasformato da Juanillo, che ha sancito la vittoria per i pugliesi.

Sin dai primi minuti, l’incontro ha evidenziato l’intensità della gara, con l’Ecosistem Lamezia più volte vicina al gol e il portiere del Sammichele impegnato in numerose parate decisive. Nonostante l’impegno e la qualità del gioco espresso dai lametini, sono state la sfortuna e la prestazione superlativa dell’estremo difensore avversario a frenare le ambizioni di vittoria dell’Ecosistem.

Nel secondo tempo, con grande determinazione, l’Ecosistem è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale portandosi sul 4-4, grazie ai gol di Mantuano, Iaria e alla doppietta di Flores, mantenendo in tal modo viva la speranza di portare a casa almeno un punto. Tuttavia, la svolta finale è arrivata nei secondi conclusivi, quando il tiro libero di Juanillo ha siglato il definitivo 5-4 per il Sammichele, lasciando grande rammarico tra i giocatori Orange, consapevoli di aver disputato un’ottima gara.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di essere sulla strada giusta per competere a livelli alti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.