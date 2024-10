La Saracena Volley, un altro ritorno: ingaggiata Claudia Ferraccù

StrettoWeb

Si chiude con un altro ritorno alla pallavolo giocata il mercato de La Saracena Volley. I vertici societari rendono noto di aver ingaggiato è l’opposto Claudia Ferraccù, classe 1998, 178 cm. Nata a Patti, Claudia ha conseguito la laurea triennale in Design della comunicazione visiva presso l’Accademia delle Belle arti di Catania e quella magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. Graphic Designer, Social Media Manager e Digital Strategist, è attualmente impiegata nel reparto marketing di una società di consulenza finanziaria a Patti.

Carriera

Ha iniziato a giocare a pallavolo nel 2007. Nel 2012 è stata convocata nella rappresentativa territoriale per il “trofeo Picciurro”. Nel 2013 ha vinto il titolo provinciale del campionato scolastico. Nella stagione sportiva 2014-15 ha conquistato la promozione in serie C con La Saracena. Dal 2015 al 2019 ha continuato a giocare in squadre di serie C dove ha disputato finali di coppa Sicilia e playoff promozione. Dal 2017 al 2019 ha fatto parte della squadra universitaria di Catania che, dopo aver vinto le fasi regionali, ha partecipato ai campionati italiani.

Nella stagione sportiva 2019-2020 ha indossato la casacca della Paomar Siracusa (B2). L’anno successivo ha vinto il torneo di serie C con La Saracena Volley. Traferitasi a Urbino per motivi di studio, ha disputato due annate con la maglia del Gioca Volley Team Urbino (serie C) ed allenato Il mini volley della stessa società. Lo scorso anno, ha deciso di fermarsi per conseguire il titolo di laurea magistrale, dedicandosi ad allenare il mini-volley de La Saracena Volley.

Dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Claudia Ferraccù dopo la firma sul contratto: “Defrosted sarebbe la parola perfetta. Avevo appeso le scarpe al chiodo, peccato che non sono brava con queste cose ed è caduto. La satira è sicuramente una delle mie qualità migliori ma, scherzi a parte, sono davvero felice di essere inciampata nelle mie vecchie scarpe e di essere tornata in campo qui a casa. Tre anni fa, insieme alle mie compagne, abbiamo avuto la gioia di conquistare questa tanto e combattuta attesa Serie B2. Dopo quasi due anni fuori Sicilia, oggi sono felice di poter indossare di nuovo la mia maglia e di ritrovare alcune delle mie compagne storiche che ho visto crescere da vecchia piccola saracena quale sono, come Desireè Tumeo e Fabiana La Monica”.

“Ringrazio ovviamente la società e il presidente Luca Leone – ha concluso la Ferraccù – che ha sempre creduto in me e continua a farlo anche oggi. Sono contenta di poter lavorare con le mie nuove compagne, alcune già conosciute da tempo, e ritrovare anche Peppe Romeo, che conosco da una vita, ma con cui non avevo mai avuto l’occasione di lavorare davvero. Mi impegnerò al massimo per dare tutto ciò che posso, per una squadra ed una maglia ormai seconda famiglia e per un gruppo che sta già crescendo unito”.

“Claudia è una persona di famiglia, atleta di spessore e figura di riferimento nello spogliatoio – ha dichiarato il presidente Luca Leone – Siamo contenti di poterla riavere in squadra, anche se realmente non l’abbiamo mai lasciata andare via davvero. Chi indossa la maglia de La Saracena da sempre, saprà ben intendere le mie parole. Buon lavoro a Claudia e forza La Saracena”.

