Santo Stefano si prepara all’Ottobrata d’Aspromonte: il ricco programma | INFO

Santo Stefano in Aspromonte si prepara per l’attesissima Ottobrata. L’evento che si terrà sabato 19 ottobre dalle ore 18:30, a partire dalla piazza principale del paese, ha registrato presenze record lo scorso anno. L’evento, organizzato dalla Consulta Giovanile Comunale coordinata dalla Consigliera Mimma Vitale, coadiuvata dal Comune di Santo Stefano nella persona del sindaco Francesco Malara e da altre associazioni, ha pubblicato un programma ricco in termini di qualità e quantità.

Programma e menù

Birra artigianale Funky Drop degli eccellenti Piro Piro e Sbronzi, primi piatti ai funghi porcini del Terrazzo, panini della tradizione con salsiccia, frittole e porchetta della macelleria Mario Fotia, una vasta gamma di hamburger oltre ai maccheroni e polpette al ragù di Romeo Coffee Burger, fritture miste del bar Il Ritrovo Piromalli, gli arancini e le immancabili caldarroste del Bar Vazzana, crèpes, ciambelle e cannoli alla ricotta del panificio Crisafulli e le grandi novità di questa edizione, gli arrosticini del Piro Piro e la pasticceria e gelateria della famosissima Trebottoni di Reggio Calabria, alla quale sono stati riconosciuti due coni del Gambero Rosso. Ma non è tutto, pannocchie, crespelle, polpette, formaggi e salumi arricchiranno il menù della serata che si presenta di grande qualità. Ad intrattenere la serata, il re della taranta calabrese, Cosimo Papandrea, oramai in famiglia per Santo Stefano ed a seguire il djset in piazza a cura dell’Associazione Mediterrhegion.

Dunque una serata davvero ricca, dove birra e musica faranno da padroni, alla quale sarà possibile partecipare anche attraverso il servizio trasporto predisposto dall’Atam spa alle ore 15:50 e alle 18:00 da piazza Garibaldi di Reggio Calabria con rientro a fine evento. In aggiunta il servizio navetta gratuito da Podargoni al centro di Santo Stefano, per consentire a coloro che arriveranno in macchina di giungere con facilità il centro abitato. Pertanto, tutto si preannuncia all’altezza delle aspettative di quanti vorranno partecipare all’Ottobrata più attesa della stagione.

