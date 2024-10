A Santa Teresa di Riva il Consiglio Generale della Fnp Cisl Messina

StrettoWeb

Dalla Sanità territoriale alla legge sulla non autosufficienza, la lungodegenza, i temi dell’organizzazione. Sono i temi che saranno trattati nel corso del Consiglio Generale della Fnp Cisl di Messina, la Federazione Pensionati che ha riunito i suoi dirigenti per martedì 22 ottobre, dalle ore 9.30, presso il giardino d’inverno dell’Aloha Mare di Santa Teresa di Riva. Si tratta dell’appuntamento che darà il via alla stagione congressuale della federazione che culminerà con il congresso provinciale.

Al Consiglio generale parteciperà la segretaria regionale della Fnp Rosaria Aquilone e il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi.

