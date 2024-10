Santa Teresa di Riva, chiusura al transito della strada di penetrazione agricola Misserio – Fautarì

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito del tratto, compreso tra il km 0+000 e il km 0+100, della strada di penetrazione agricola Misserio – Fautarì, nel territorio di Santa Teresa di Riva. L’interdizione, in vigore nei giorni 14 e 15 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, è stata disposta per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la sostituzione di una parte della condotta idrica del Comune di Santa Teresa di Riva.

Si comunica il percorso alternativo: attraverso la “strada provinciale 19/a Casalvecchio – Fautarì – San Carlo”, la “strada provinciale 19/b Misserio – Mondello – Misitano – Rimiti” e la “strada provinciale 19/c Braccio Due Fiumare – San Carlo”. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

