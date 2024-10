Santa Maria del Cedro (Cosenza), tensione tra maggioranza e minoranza: “forcaioli e perditempo”

StrettoWeb

Il capogruppo di maggioranza al Comune di Santa Maria del Cedro, Sonny Gaglianone, insieme al gruppo “Continuità e Concretezza”, risponde agli attacchi della minoranza: “i consiglieri di minoranza, che dovrebbero avere un ruolo estremamente importante nella vita politico-amministrativa del comune di Santa Maria del Cedro, si stanno comportando come pseudo giustizialisti, forcaioli e soprattutto perditempo, invece di adoperarsi per il bene e la crescita del paese. Riferendosi a questioni che nulla hanno a che vedere con la vita amministrativa del comune, Farace, insieme al gruppo di minoranza, ha avuto l’ardire di chiedere le dimissioni del sindaco Ugo Vetere e dell’intero gruppo di maggioranza”.

“Non possiamo star dietro alle bazzecole e alle farneticazioni di certa gente che parla di ‘autunno caldissimo’. Il nostro ‘autunno caldissimo’ dura da un decennio, considerando le innumerevoli attività, le opere realizzate, quelle in fase di realizzazione e quelle già programmate che hanno fatto diventare Santa Maria del Cedro il faro della Riviera dei Cedri e non solo. Il comportamento del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale in carica viene preso a mo’ di esempio per i paesi limitrofi. Chi deve dimettersi è l’intero gruppo di minoranza, anche per evitare altre pessime figure oltre a quelle già fatte in appena tre mesi. Non vogliamo sprecare altre parole; noi non abbiamo tempo da perdere ma solo tanto lavoro da fare”, si legge ancora.

