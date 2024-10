Rugby, il C.A.S. Reggio Calabria riparte con la squadra Seniores

StrettoWeb

Il C.A.S. di Rugby torna a giocare con la squadra Seniores. Dopo aver conquistato la promozione in C1 nella stagione 2017-18 e aver sfiorato quella in serie B nel 2018-19, la società è stata costretta a ritirare la squadra per problemi logistici dovuti alla impraticabilità di campo a causa di continui allagamenti che hanno reso la struttura inagibile. In seguito, la pandemia ha fatto il resto, costringendo la società ad una lunga pausa.

Da qualche anno, superata la fase critica, si è ricominciato a fare attività partendo dal mini rugby fino all’under 16 grazie a progetti di Sport e Salute e della Federazione Italiana Rugby proposti all’interno delle scuole del territorio. I tentativi di ricostituire la seniores fallivano anno per anno in quanto, nel frattempo, molti ragazzi erano andati al nord e all’estero per trovare lavoro, dal momento che la chiusura di numerose ditte, negozi ecc. aveva creato una forte crisi economica. La scorsa stagione, il presidente Rositano, coadiuvato dai dirigenti Riso, Castellani, Stillitano e Tripodi con a seguito i tecnici Russo e Poma, ha deciso di organizzare una tappa Nazionale di Beach-Rugby nella vicina Palmi incoraggiati da alcuni seniores che nel frattempo erano rientrati a Reggio Calabria in pianta stabile e con tanta voglia di ripartire.

Gli stessi giocatori costituivano un bel gruppo che partecipava ad altre tappe organizzate a Vibo e in Sicilia. In una riunione effettuata al campo di rugby, si è discusso sull’eventualità di formare la seniores per la nuova stagione. Da qui, l’impegno di contattare alcuni ex che hanno risposto positivamente all’invito dando la loro disponibilità. E ad agosto sono iniziati i primi allenamenti di preparazione al nuovo campionato.

Attualmente sono circa 30 i tesserati seniores e domenica 20 ottobre esordiranno in casa contro i Briganti Librino guidati dal tecnico Poma. Nella stessa giornata, anche la under 16 guidata dal tecnico Russo affronterà i pari età della squadra etnea. Il campionato di serie C prevede 2 fasi, nella prima si affronteranno le squadre di Reggio Cal. – Briganti Librino – Nissa – Syraco – Palermo – Milazzo – San Gregorio – Trapani. Le prime quattro disputeranno in seguito semifinali e finali. La under 16 affronterà le squadre di Briganti Librino – Cus Catania – Ragusa – Amatori Catania – Messina – San Gregorio – Fenici di Marsala. Nel frattempo aumenta il numero di ragazzini che cominciano a frequentare gli allenamenti nello stadio di Reggio Calabria e con l’inizio dei progetti nelle scuole si spera cresca ancora di più.

