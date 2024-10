Risultati Champions League: vincono Milan e Inter, male la Juventus | CLASSIFICA

StrettoWeb

Concluso il primo terzo della League Phase. Interessanti i risultati della 3ª Giornata di Champions League che iniziano a delineare la classifica in vista della seconda fase. Il bilancio delle italiane è mediamente positivo. Prima vittoria per il Milan che supera 3-1 il Club Brugge nonostante un Leao in ombra. Successo anche per l’Inter che supera lo Young Boys di misura e con qualche dubbio di troppo.

Prima sconfitta, invece, per la Juventus di Thiago Motta che prova a giocarsela anche in 10 e finisce per perdere 0-1 contro lo Stoccarda (e ieri vi abbiamo spiegato perchè va comunque bene così). Sconfitta anche per il Bologna che si arrende 2-0 in casa dell’Aston Villa. Pareggio a reti bianche, con qualche rammarico per le tante occasioni sprecato, per l’Atalanta che non va oltre lo 0-0 in casa contro un rognoso Celtic.

Risultati 3ª Giornata Champions League

Martedì 22 ottobre

Milan-Club Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakthar 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

PSG-PSV 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2

Sturm Graz-Sporting 0-2

Mercoledì 23 ottobre

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Leverkusen 1-1

Atletico Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

RB Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1

Classifica Champions League

Aston Villa 9 Liverpool 9 Manchester City 7 Monaco 7 Brest 7 Leverkusen 7 Inter 7 Sporting 7 Arsenal 7 Barcellona 6 Borussia Dortmund 6 Real Madrid 6 Benfica 6 Juventus 6 Lille 6 Feyenoord 6 Atalanta 5 Stoccarda 4 PSG 4 Celtic 4 Sprta Praga 4 Dinamo Zagabria 4 Bayern 3 Girona 3 Milan 3 Club Brugge 3 Atletico Madrid 3 Psv 2 Bologna 1 Shakthar 1 Lipsia 0 Sturm Graz 0 Stella Rossa 0 Salisburgo 0 Young Boys 0 Slovan Bratislava 0

Programma 4ª Giornata Champions League

Martedì 5 novembre

PSV-Girona

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria

Bologna-Monaco

Celtic-Lipsia

Dortmund-Sturm Graz

Lille-Juventus

Liverpool-Leverkusen

Real Madrid-Milan

Sporting-Manchester City

Mercoledì 6 novembre

Club Brugge-Aston Villa

Shakthar-Young Boys

Bayern Monaco-Benfica

Feyenoord-Salisburgo

Inter-Arsenal

PSG-Atletico Madrid

Sparta Praga-Brest

Stella Rossa-Barcellona

Stoccarda-Atalanta

