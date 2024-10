Risultati 5ª Giornata Serie B: Viola prima in solitaria, Angri crolla a Rende! | CLASSIFICA

StrettoWeb

I risultati della 5ª Giornata di Serie B Interregionale, Girone H, riportano un quadro della situazione davvero interessante. La Viola firma il 5° successo in 5 gare batte Milazzo nell’anticipo del sabato. Nella stessa giornata Matera ha superato per 93-66 Catanzaro. È stata rinviata, causa maltempo, la partita fra Castanea e Piazza Armerina (prossima avversaria della Viola). Grande sorpresa a Rende: i cosentini fermano la sorpresa Angri e consento alla Viola di essere prima in solitaria.

I risultati della 5ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

Sabato 19 ottobre

Ore 18:00

Matera-Catanzaro 93-66

Ore 18:30

Castanea-Piazza Armerina rinv.

Ore 19:30

Redel Viola Reggio Calabria-Milazzo 88-79

Domenica 20 ottobre

Ore 18:00

Rende-Angri 85-82

Marigliano-Messina 67-63

Barcellona-Antoniana 88-84

Classifica Serie B Interregionale

Redel Viola Reggio Calabria 10 Angri 8 Milazzo 6 Messina 6 Matera 6 Castanea 4 * Piazza Armerina 4* Antoniana 4 Marigliano 4 Rende 4 Barcellona 2 Catanzaro 0

Il programma della 6ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

Sabato 26 ottobre

Ore 18:00

Antoniana-Rende

Domenica 27 ottobre

Ore 18:00

Piazza Armerina-Redel Viola Reggio Calabria

Milazzo-Matera

Catanzaro-Marigliano

Messina-Barcellona

