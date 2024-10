Rifiuti in Sicilia, Faraone: “Schifani commissario è deleterio”. La replica di De Leo

StrettoWeb

“Nominare un commissario per realizzare gli impianti per il trattamento dei rifiuti in Sicilia è cosa buona e giusta”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito del Dl Omnibus. “Nominare commissario il Presidente della regione Schifani, colui che invece doveva essere commissariato per incapacità manifesta, è quanto di più deleterio il governo nazionale potesse fare”, conclude.

La replica di De Leo

“La nomina del presidente della Regione a commissario straordinario per i rifiuti – afferma l’on. Alessandro De Leo di Forza Italia – non può essere oggetto dell’ennesima polemica inutile e strumentale. Si tratta di un atto di buon senso che darà finalmente una svolta nel trattamento dei rifiuti in Sicilia”. “Le parole di Faraone appaiono fuori luogo e irrispettose verso un presidente che ha già dimostrato la sua abilità e la sua sensibilità sui problemi che affliggono la Sicilia e i siciliani. Italia Viva e tutta la sinistra, si ostinano a perseverare in una politica che ha stancato i siciliani e gli italiani, fatta di sterile protesta senza proposta e di costanti accuse ad personam. Mistificano la realtà senza mai confrontarsi sui fatti”, conclude De Leo.

