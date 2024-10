Rhegion e i Bronzi di Riace si specchiano nel lago di Garda

StrettoWeb

Una serata raffinata e di elevato spessore culturale è stata sapientemente organizzata dai Presidenti Paolo Manestrini del Lions Club Colli Morenici e Giuseppe Tripodi dell’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria presso l’elegante salone “Baratello”. Il Presidente Manestrini ha fatto gli onori di casa presentando gli illustri ospiti giunti da Reggio Calabria, il Presidente Giuseppe Tripodi e lo storico prof. Diego Geria. Seguendo il cerimoniale Lions sono stati eseguiti i rituali inni e subito dopo il Presidente Tripodi ha presentato un suggestivo video per fare ammirare e conoscere le più belle località, i luoghi e gli elementi più significativi del patrimonio storico e artistico della città di Reggio Calabria. A seguire il prof. Diego Geria con l’ausilio di alcune slide, ha tenuto una relazione intitolata “Reghion e i Bronzi di Riace”.

Lo storico reggino ha descritto la gloriosa polis, ricordato i più importanti cittadini di quell’epoca, in particolare il tiranno Anassila e i bronzisti Pitagora e Sostrato e lo stile di vita dei Reggini. Infine ha illustrato le varie ipotesi formulate riguardo gli autori dei Bronzi, le località nelle quali sarebbero stati forgiati, come sarebbero finiti nel mare di Riace e le loro presunte identità. Un pubblico numeroso, dotto e competente ha seguito gli interventi con grande attenzione e interesse, formulando numerose domande per soddisfare la sua curiosità. L’incontro è stato abilmente coordinato dal cerimoniere Massimo Rodighiero. L’evento si è concluso con lo scambio dei gagliardetti tra i due Presidenti.

Il Presidente Paolo Manestrini ha sentitamente ringraziato i due illustri ospiti per aver fatto conoscere le bellezze e la storia della splendida Reggio Calabria e si è complimentato per la pregevole attività con la quale hanno promosso l’immagine, la cultura, le tradizioni ,la storia e il patrimonio storico e artistico della loro amata terra,sottolineando che si sono rivelati due eccellenti “ambasciatori “della città Metropolitana di Reggio Calabria”. I numerosi convenuti hanno in più occasioni evidenziato il loro gradimento con diversi fragorosi applausi ed hanno richiesto al loro Presidente di organizzare nuovi incontri per meglio conoscere la bella città della “Fata Morgana”.

