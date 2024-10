Rende-Viola, coach Carbone: “vogliamo rendere la vita dura ai neroarancio”

StrettoWeb

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 20:30, al Polifunzionale di Quattromiglia l’attesissima gara tra Sintegra Rende Basket e Redel Viola Reggio Calabria, valida per la terza giornata del girone d’andata per il campionato di Serie B maschile. Il costo del biglietto è di cinque euro, mentre l’ingresso per gli under 18 è gratuito.

“Cercheremo di rendere la vita dura ad una squadra costruita per la vittoria finale“, anticipa il coach rendese Pierpaolo Carbone. “Impegno difficile ma lotteremo per regalare ai nostri sostenitori una buona prestazione. La voglia di fare bene è tanta, vogliamo dimenticare in fretta gli episodi finali che ci hanno condannato domenica scorsa“, le sue parole.

StrettoWeb seguirà LIVE la partita raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match. Per l’occasione, il match sarà trasmesso in diretta sulle pagine social “Bim Bum Basket Rende” e “Rac Reggioacanestro.it”, con la telecronaca del giornalista Giovanni Mafrici. “Una vera festa per il basket calabrese“, queste le belle parole della vigilia, in attesa di celebrare lo sport migliore. Al di là del risultato.

