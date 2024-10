Rende, annullo filatelico per gli 80 anni dalla nascita della loggia “Francesco Saverio Salfi”

StrettoWeb

In occasione dei festeggiamenti per l’80° anniversario della nascita della loggia “Francesco Saverio Salfi” di Rende (Cs), in programma il 24 e 25 ottobre prossimi, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “R. I. Francesco Saverio Salfi 271 – Oriente di Cosenza – 80° Anniversario di fondazione – 24.10.2024 – 87036 Roges (Cs) ”.

Nella stessa giornata del 24 ottobre, dalle ore 16,00 alle 18,30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito presso la sala convegni dell’Hotel san Francesco di Piazza Ungaretti a Roges di Rende (Cs). L’annullo filatelico è stato richiesto dall’Aifm, l’Associazione italiana filatelica massonica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.