Regionali Umbria, Piccolotti (Avs): “lista autorevole ed innovativa” | NOMI

StrettoWeb

Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato la lista dei candidati per le imminenti elezioni regionali in Umbria a sostegno del candidata presidente della Regione Stefania Proietti. “Dieci uomini e dieci donne che formano una lista forte, autorevole e innovativa con candidati da tutto il territorio per mettere un punto, chiudere una stagione triste di segni meno, aprendone un’altra con tanti segni più“, è quanto ha affermato Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Avs. “Bisogna chiudere l’esperienza del governo Tesei – ha proseguito – e aprire una ricostruzione del tessuto dei servizi pubblici, potentemente danneggiato da cinque anni di tagli”. Secondo Piccolotti “questa battaglia può essere vinta e possiamo finalmente ridare una prospettiva alla nostra regione”.

I nomi dei candidati

La lista di Alleanza Verdi e Sinistra è composta da Gianfranco Mascia, Alessandro Alunno, Camilla Annicelli, Francesca Arca, Sirne Ayat, Alessandro Bondi, Federica Casuzzi, Francesca Ciammarughi, Ermanno Cormanni, Palmiro Giovagnola, Tancredi Marini, Stefano Mingarelli, Alfonso Morelli, Valentina Persichetti, Giovanna Petrini, Irene Ponti, Fabrizio Ricci, Federico Santi, Gloria Severini e Marianna Ubaldini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.