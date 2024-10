Regionali Umbria, ecco la lista del Pd. I NOMI dei candidati

StrettoWeb

Il Pd ha varato la lista per le prossime elezioni regionali nelle quali sostiene la candidatura a presidente dell’Umbria di Stefania Proietti con M5S e formazioni civiche. Secondo quanto risulta all’ANSA a guidarla sono il segretario regionale Tommaso Bori e la capogruppo regionale Simona Meloni.

Nella lista approvata all’unanimità dall’Assemblea del partito ci sono poi il consigliere regionale uscente Michele Bettarelli e gli ex sindaci Christian Betti, Francesco De Rebotti e Paolo Fratini. Esce invece per avere raggiunto il limite di mandati una figura storica del Pd quale Fabio Paparelli, portavoce della minoranza in Assemblea legislativa nell’attuale legislatura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.