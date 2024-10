Regionali Liguria: l’ultimo sondaggio, ecco chi è avanti tra Bucci e Orlando | DATI

StrettoWeb

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria. Secondo un sondaggio di Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, il sindaco di Genova Marco Bucci è avanti ad Andrea Orlando. Per quanto riguarda le percentuali, il sindaco di Genova sarebbe al 49%, l’ex ministro Pd al 46%. Si tratta di un distacco che non consente di dichiarare un vincente, essendo contenuto nel margine di errore standard dei sondaggi.

Partiti

Il Pd avrebbe il 24% dei consensi contro il 20% di Fratelli d’Italia, poi Forza Italia (9%), il M5S (7,8%) e la Lega (7%). Le coalizioni sarebbero perfettamente affiancate: 47,8% il centrodestra, esattamente lo stesso risultato per l’opposizione.

