Regionali Liguria, Salvini: “il campo largo si è ridotto a un burraco a due”

“La Liguria è la Liguria noi non la usiamo per fare esperimenti scientifici anche se a giudicare da quello che succede nel campo largo sono scappate le cavie, a giudicare da Conte, Grillo, Renzi il campo largo si è ridotto a un burraco a due”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, al comizio del centrodestra a Genova, a chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria.

Salvini poi torna a parlare dei giudici: “noi siamo diversi, io mai nella vita penserei di sconfiggere l’avversario coi tribunali, coi giudici, con gli arresti, questo lo lasciamo ai compagni”, rimarca il leader del Carroccio.

