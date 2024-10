Regionali Liguria, la proposta: “votare anche domani”

StrettoWeb

“Le gravi e devastanti condizioni metereologiche in Liguria e, in particolare, nel genovese e in Valbormida hanno ancora una volta messo in ginocchio un territorio già fragile. Carcare, Cairo Montenotte e anche Arenzano dove una persona risulta dispersa, sono i Comuni più colpiti”. E’ quanto afferma in una nota Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza insieme al suo candidato Alessandro Rosson.

“Tutto ciò sta accadendo durante le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, dove molti cittadini liguri si stanno recando ai seggi con non poche difficoltà e rischi per la propria incolumità. Di fronte a questa situazione drammatica rinnoviamo la richiesta, già da noi fatta giovedì scorso, al Governo e ai competenti organi territoriali di tenere le urne aperte anche martedì 29 ottobre”, conclude Alemanno.

