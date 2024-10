Regionali Liguria: clamorosa gaffe di Orlando, sbaglia il numero delle province e il centrodestra attacca

StrettoWeb

“La destra governa quattro capoluoghi su cinque”. La clamorosa gaffe di Andrea Orlando durante un intervento al Tg regionale della Rai ha fatto scattare una vera e propria bufera di dichiarazioni e giustificazioni. Il leghista e viceministro Edoardo Rixi è andato all’attacco scrivendo sui social: “la Lega ha sempre voluto la provincia del Tigullio. Ricordiamo però allo smemorato Orlando che le province in Liguria sono quattro“. L’assessore comunale Matteo Campora, candidato di Vince Liguria, ha aggiunto: “avendo sempre fatto politica a Roma Orlando confonde la Liguria con il Lazio, dove in effetti il centrodestra amministra quattro capoluoghi su cinque. Gli regaliamo volentieri un navigatore e una cartina della Liguria, visto che già durante il confronto tra candidati organizzato all’Acquario, era stato tristemente sorpreso a copiare dal vicino di banco quando era stato chiesto di indicare dove si trovano quattro comuni liguri. Ma forse già allora cercava il quinto capoluogo”.

La replica di Orlando

Orlando ha replicato: “un saluto a tutti gli abitanti delle sei province della Liguria … occupiamoci di cose serie che è meglio. La stanchezza si comincia a sentire, abbiamo fatto oltre 220 tappe in tutta la regione e ne abbiamo ancora tantissime davanti fino a venerdì. Si comincia però anche a sentire tutto ciò che non è stato fatto in questi anni, la sanità che crolla, il dissesto idrogeologico che continua a farsi sentire, che noi non abbiamo mai strumentalizzato al contrario di quello che ha fatto la destra in Emilia-Romagna e sta facendo in queste ore”.

