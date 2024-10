Regionali, in Emilia Romagna spunta a sorpresa un altro candidato presidente | NOME

StrettoWeb

A sorpresa c’è una quarta lista per le elezioni regionali in Emilia Romagna: si tratta di “Lealtà coerenza verità” che candida alla presidenza Luca Teodori. La nuova lista civica, oltre all’abolizione dell’obbligo vaccinale, nel proprio programma ha inserito la priorità dell’uso del denaro contante. Nel programma è stato inserito anche la difesa della mobilità dei veicoli privati, il no ai progetti di ‘Città 30’, la moratoria delle reti 5g, lo stop all’immigrazione e il divieto di propaganda lgbt. Fra i progetti l’istituzione di una moneta regionale.

La lista è riuscita a presentare le firme necessarie per la candidatura e sarà in corsa, insieme a Michele de Pascale del centrosinistra, Elena Ugolini del centrodestra e Federico Serra della sinistra radicale.

